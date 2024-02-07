Перевалка у польських портах відбувається учетверо повільніше, ніж у чорноморських, - металурги

За її словами, найбільша проблема - транспортування товарів через польсько-український кордон та перевалка в портах, які перешкоджають постачанню на наш ринок і транзиту морськими шляхами.

"Польсько-українська угода передбачає, що шість поїздів на день зі сталлю і рудою мають проходити широкою колією на пункті пропуску Медика. Насправді пропускають три-чотири, оскільки польська прикордонна та залізнична адміністрації надають пріоритет іншому транспорту. Тому ми часто змушені довго чекати на кордоні, що збільшує наші витрати. За кожну годину простою нам доводиться сплачувати 1,9 швейцарських франків за комерційний вагон", - зазначає Юлія Мєзєнцева.

Вона припускає, що однією з причин великих черг на кордоні могли стати нещодавні протести польських перевізників і фермерів. І сподівається, що призупинення протестів сприятиме безперебійному перевезенню автомобільним і залізничним транспортом - адже після перетину кордону транспортні перевезення через Польщу здійснюються досить ефективно.

Є проблеми також і з перевалкою грузів у портах - вона занадто повільна. Це може бути викликано браком персоналу у терміналах.

"Сипучі вантажі, такі як залізна руда та вугілля, перевантажуються набагато швидше, ніж металопродукція. Перевалка в польських портах проходить учетверо повільніше, ніж на чорноморських терміналах", - відзначає Юлія Мєзєнцева.

Попри труднощі, група "Метінвест" зацікавлена в побудові довгострокових бізнес-відносин на польському ринку, наголосила Мєзєнцева: компанія готова напрацьовувати рішення разом із польською стороною, щоб спростити митні процедури та транспортування.