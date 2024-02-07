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Перевалка в польских портах происходит в четыре раза медленнее, чем в черноморских, - металлурги

Фото: перевалка в польских портах происходит в четыре раза медленнее, чем в черноморских (metinvestholding.com)
Автор: Сергей Новиков

В 2023 году объем товаров компании "Метинвест" в Польше вырос на 16%. Увеличению грузопотока способствовало разблокирование дорог, однако узкими местами остается перевалка в портах и пересечение границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя отдела логистики Metinvest Polska Юлию Мизенцеву в интервью Puls Biznesu .

По ее словам, самая большая проблема - транспортировка товаров через польско-украинскую границу и перевалка в портах, препятствующих поставке на наш рынок и транзиту по морским путям.

"Польско-украинское соглашение предусматривает, что шесть поездов в день со сталью и рудой должны проходить по широкому пути на пункте пропуска Медика. На самом деле пропускают три-четыре, поскольку польская пограничная и железнодорожная администрации предоставляют приоритет другому транспорту. Поэтому мы часто вынуждены долго ждать на границе , что увеличивает наши расходы. За каждый час простоя нам приходится платить 1,9 швейцарских франков за коммерческий вагон", - отмечает Юлия Мизенцева.

Она предполагает, что одной из причин очередей на границе могли стать недавние протесты польских перевозчиков и фермеров. И надеется, что приостановка протестов будет способствовать бесперебойной перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом - ведь после пересечения границы транспортные перевозки через Польшу осуществляются достаточно эффективно.

Есть проблемы также и с перевалкой грузов в портах - она слишком медленная. Это может быть вызвано нехваткой персонала в терминалах.

"Сыпучие грузы, такие как железная руда и уголь, перегружаются гораздо быстрее, чем металлопродукция. Перевалка в польских портах проходит в четыре раза медленнее, чем на черноморских терминалах", - отмечает Юлия Мезенцева.

Несмотря на трудности, группа "Метинвест" заинтересована в построении долгосрочных бизнес-отношений на польском рынке, отметила Мизенцева: компания готова нарабатывать решения вместе с польской стороной, чтобы упростить таможенные процедуры и транспортировку.

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