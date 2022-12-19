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Перевага у ЗСУ. Гайдай пообіцяв "хороші новини" до Нового року на Луганському напрямку

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові триматимуть перевагу у своїх руках у районі Сватове та Кремінній (Луганська область). Хороші новини від ЗСУ на цьому напрямі очікуються до Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Все ж таки залишається на Сватівсько-Кременському напрямку перевага ЗСУ. Тобто там в обороні перебувають російсько-окупаційні війська. Сподіваюсь до Нового року будуть хороші новини. Але зараз важливо витримати паузу, щоб не завадити просуванню", - розповів він.

Що стосується Білогорівки, то за словами Гайдая, там постійні обстріли. Як додав очільник регіону, там ЗСУ витримали оборону і ворог не просунувся.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА розповідав, що контрнаступ українських сил в області триває і військові все ближче просуваються до Кремінної.

Додамо, за даними карт ISW на сході окупанти своїми атаками намагаються не дати українським силам наростити темпи контрнаступу. Зокрема, наші бійці, ймовірно, планують оточити Сватове, тоді як росіяни почали на цьому напрямку контрнаступальні дії.

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Луганськ