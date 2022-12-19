Перевага у ЗСУ. Гайдай пообіцяв "хороші новини" до Нового року на Луганському напрямку

Українські військові триматимуть перевагу у своїх руках у районі Сватове та Кремінній (Луганська область). Хороші новини від ЗСУ на цьому напрямі очікуються до Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Все ж таки залишається на Сватівсько-Кременському напрямку перевага ЗСУ. Тобто там в обороні перебувають російсько-окупаційні війська. Сподіваюсь до Нового року будуть хороші новини. Але зараз важливо витримати паузу, щоб не завадити просуванню", - розповів він. Що стосується Білогорівки, то за словами Гайдая, там постійні обстріли. Як додав очільник регіону, там ЗСУ витримали оборону і ворог не просунувся.