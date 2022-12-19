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Преимущество ВСУ. Гайдай пообещал "хорошие новости" к Новому году на Луганском направлении

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные держать преимущество в своих руках в районе Сватово и Кременной (Луганская область). Хорошие новости от ВСУ на этом направлении ожидаются до Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Все же остается на Сватовско-Кременском направлении преимущество ВСУ. То есть там в обороне находятся российско-оккупационные войска. Надеюсь до Нового года будут хорошие новости. Но сейчас важно выдержать паузу, чтобы не помешать продвижению", - рассказал он.

Что касается Белогоровки, то, по словам Гайдая, там постоянные обстрелы. Как добавил глава региона, там ВСУ выдержали оборону и враг не продвинулся.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА рассказывал, что контрнаступление украинских сил в области продолжается и военные все ближе продвигаются к Кременной.

По данным карт ISW на востоке оккупанты своими атаками стараются не дать украинским силам нарастить темпы контрнаступления. В частности, наши бойцы, вероятно, планируют окружить Сватово, тогда как россияне начали на этом направлении контрнаступательные действия.

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Луганск