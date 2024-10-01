Перевага російської армії в снарядах на полі бою скоротилася до 3:1, - Міноборони

"На сьогоднішній день співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року. Тоді співвідношення було 1 до 8. На сьогоднішній день воно складає по 1 до 3", - сказав він.

Гаврилюк заявив, що Україні складно конкурувати у виробництві озброєння, військової техніки та боєприпасів з РФ, промисловий потенціал якої більший. Тому вирішальне значення має допомога іноземних партнерів та ефективна робота чиновників.

"Нашими відомствами, урядом і керівництвом України проводиться вагома робота в напрямку створення спільних підприємств для того, щоб ми мали, за допомогою наших партнерів, спроможність виробляти всю номенклатуру озброєння і військової техніки, яка нам необхідна", - додав перший заступник міністра.