Перевага РФ в артилерії на фронті відчутно скоротилася. АР дізналось подробиці

У Росії відчутно скоротилась перевага в артилерії на фронті. Водночас ЗСУ потрібно у рази більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
"Потрібен час, щоб завантажити кораблі, які потім повинні перетнути Атлантику. Але ми вже бачимо (результати, - ред). Артилерійська перевага Росії була 7:1 на початку року, але зараз скоротилася до 5:1", - сказав перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.
Зокрема, як пише видання, у 110-ту бригаду, яка воювала поблизу окупованого росіянами села Очеретине, менше місяця тому почали надходити нові снаряди.
Як повідомив журналістам прес-офіцер бригади Іван Секач, нові надходження збільшили запаси підрозділу на 75% порівняно з минулою зимою, коли постачання було настільки низьким, що "військові не мали іншого вибору, окрім як відмовитися від землі, щоб врятувати життя солдатів".
"Але їх недостатньо, щоб стримати просування Росії, і часто це не ті великі калібри, які найбільше потрібні. Нам потрібно вчетверо більше, щоб діяти без підрахунку кожного снаряда та визначення пріоритетів, у що влучити", - додав Секач.
Нагадаємо, у березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Передбачалося постачання одного мільйона боєприпасів в ЗСУ. Але європейським партнерам не вдалося виконати обіцяне.
На цьому фоні Чехія виступила з ініціативою поставити в Україну снаряди, знайдені за межами ЄС. Передбачалося постачання 800 тисяч боєприпасів. Наразі відомо, що перші партії артилерійських боєприпасів, закуплених з ініціативи Чехії, вже прибувають до України.
Додамо, що Норвегія підготувала новий пакет допомоги для України на десятки мільйонів євро. До нього, зокрема, увійдуть снаряди для гранатометів.
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