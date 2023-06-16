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Перевага - у якості, точності та мотивації. Сирський відвідав лінію фронту біля Бахмуту

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П'ятниця 16 червня 2023 18:14
Перевага - у якості, точності та мотивації. Сирський відвідав лінію фронту біля Бахмуту Фото: командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський (armyinform com ua)
Автор: Наталія Кава

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують йти вперед та звільняти українську землю від російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Він відвідав українських воїнів на передовій та визначив головні завдання та подальші дії з командирами бригад та тактичних угруповань.

"Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання - деокупація наших територій", - заявив Сирський.

Він зауважив, що перевага українських військових у якості, точності та мотивації дії.

Окрім цього командувач подякував військовим за якісну роботу та просування вперед.

Ситуація на фронті

Збройні Сили продовжують рух на всіх напрямках, задіяних у наступі. Наразі ЗСУ відсунули ворога на відстань близько кілометра.

Як розповів представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 15 червня, ЗСУ рухаються на Бахмутському напрямку на флангах, а росіяни стоять в обороні, оскільки "на більше "друга армія світу" не здатна".

Крім того, ЗСУ звільнили 7 населених пунктів. Детальніше про це та ситуацію на полі бою за підсумками минулого тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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