"Перетворився на груду попелу". ЗСУ показали, як виглядає мікрорайон "Канал" у Часовому Яру

ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру

Вчора, 3 липня, аналітики DeepState повідомили, що окупанти "повністю стерли" мікрорайон "Канал" в Часовому Яру. Окупація цього мікрорайону вартувало росіянам величезних втрат. При цьому вони фактично знищили усі багатоповерхівки у житловому масиві.

Сьогодні в Інституті вивчення війни зазначили, що фіксується просування окупантів поблизу Авдіївки, в східній частині Часового Яру, та є тактичний успіх на Торецькому напрямку.

Пізніше в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що українські військові відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції, але ворог продовжує тиснути.

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