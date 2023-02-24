Перетворила на "трон безкарності". Кулеба закликав позбавити РФ місця в Радбезі ООН

Під час Ради Безпеки ООН, що зараз проходить в Нью-Йорку, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре закликав виключити Росію з Радбезу.

“У 1991 році Росія узурпувала місце постійного члена Ради Безпеки та перетворила його на свій “трон безкарності”. Географія російських злочинів проти міжнародного миру та безпеки виходить далеко за межі України й сягає Африки, Азії та Близького Сходу”, - заявив міністр.

Він нагадав, що Росія не лише незаконно обійняла місце постійного члена Ради Безпеки ООН та розпалює конфлікти в світі, а й систематично перешкоджає прийняттю рішень Радбезу ООН, необхідних для їх вирішення.

"Майбутнє Росії має визначатися в контексті нелегітимної передачі місця СРСР до Росії та відповідальності за злочини, вчинені на території України, зокрема злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид"., - наголосив Кулеба.