Перетин кордону з дитиною у 2024 році: що змінилось та які документи потрібні

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Які документи необхідні дитині для виїзду за кордон

Під час дії воєнного стану в Україні змінено низку правил перетину кордону. Зокрема, неповнолітні можуть перетинати кордон з одним із батьків без нотаріальної згоди іншого. Окрім цього наразі для виїзду достатньо мати свідоцтво про народження.

Діти старше 16 років взагалі можуть виїжджати з України самостійно.

Однак виїзд дітей за кордон відбувається на підставі закордонного паспорта (якщо він є - ред.) або свідоцтва про народження. Водночас до низки країн громадяни України, зокрема й діти, які досягли 14 років, можуть подорожувати, використовуючи ID-картка - це Туреччина та Грузія.

Дозвіл на виїзд дитини - коли потрібно оформлювати

Діти до 16 років можуть виїжджати з України в супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, повнолітніх брата чи сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених письмовою заявою одного з батьків, завіреною органом опіки та піклування.

Для цього не потрібна нотаріально посвідчена згода другого з батьків, а лише паспорт громадянина України або свідоцтво про народження дитини (за відсутності паспорта - ред.) чи інші документи, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону.

Для оформлення нотаріальної згоди варто надати нотаріусу наступні документи:

оригінали паспортів батьків;

реєстраційні номери облікових карток платників податків батьків;

свідоцтво про народження дитини.

Документ оформлюється у вигляді заяви, на якій справжність підпису батьків засвідчується нотаріально. Нотаріальна згода запобігає незаконному вивезенню дитини за межі України.

Виїзд чоловіків, які самостійно виховують дітей

Під час дії воєнного стану чоловіки призовного віку не можуть виїжджати за кордон. Однак у цьому правилі є виключення - чоловіки, які самостійно виховують хоча б одну дитину віком до 18 років, можуть перетинати український кордон.

Але для вільного виїзду особа має надати прикордонній службі пакет документів: свідоцтво про народження дитини (дітей) та документальне підтвердження того, що дитина виховується одним з батьків (а саме чоловіком).

Таким підтвердженням може бути:

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про визнання матері зниклою безвісти;

рішення суду про оголошення матері померлою.

В окремих випадках, рішенням суду також може бути встановлено факт відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав.

Чи можна заборонити дитині перетин кордону

В Україні один з батьків може заборонити дитині виїжджати за кордон, але це неможливо зробити усно. Необхідно письмово звернутися до Адміністрації Держприкордонслужби та додати завірену нотаріусом заяву про незгоду на виїзд дитини.

Якщо є обґрунтовані підстави вважати, що виїзд дитини за кордон може їй зашкодити, уповноважені судові органи можуть надати Держприкордонслужбі доручення про заборону виїзду.

У разі отримання такого розпорядження Держприкордонслужба вносить дані про заборону до відповідних баз. Якщо особа, якій заборонено перетинати кордон, спробує це зробити, Держприкордонслужба може вжити передбачених законодавством заходів і не випустити її за кордон.

Чи може дитина виїхати самостійно

Як вказано у статті 313 Цивільного кодексу України, особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. З цього слідує, що після досягнення цього віку жодні дозволи чи супровід для виїзду дитині не потрібні.

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