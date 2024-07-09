Пересечение границы с ребенком в 2024 году: что изменилось и какие документы нужны

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Какие документы необходимы ребенку для выезда за границу

Во время действия военного положения в Украине изменен ряд правил пересечения границы. В частности, несовершеннолетние могут пересекать границу с одним родителем без нотариального согласия другого. Кроме этого, для выезда достаточно иметь свидетельство о рождении.

Дети старше 16 лет вообще могут уезжать из Украины самостоятельно.

Однако выезд детей за границу происходит на основании загранпаспорта (если он есть – ред.) или свидетельства о рождении. В то же время в ряд стран граждане Украины, в том числе и дети, достигшие 14 лет, могут путешествовать, используя ID-карту - это Турция и Грузия.

Разрешение на выезд ребенка - когда нужно оформлять

Дети до 16 лет могут выезжать из Украины в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата или сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных письменным заявлением одного из родителей, заверенным органом опеки и попечительства.

Для этого не требуется нотариально удостоверенное согласие второго родителя, а только паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении ребенка (при отсутствии паспорта - ред.) или другие документы, содержащие сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы.

Для оформления нотариального согласия следует предоставить нотариусу следующие документы:

оригиналы паспортов родителей;

регистрационные номера учетных карт налогоплательщиков родителей;

свидетельство о рождении ребенка.

Документ оформляется в виде заявления, на котором подлинность подписи родителей удостоверяется нотариально. Нотариальное согласие предотвращает незаконный вывоз ребенка за пределы Украины.

Выезд мужчин, самостоятельно воспитывающих детей

Во время действия военного положения мужчины призывного возраста не могут уезжать за границу. Однако в этом правиле есть исключение - мужчины, самостоятельно воспитывающие хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет, могут пересекать украинскую границу.

Но для свободного выезда лицо должно предоставить пограничной службе пакет документов: свидетельство о рождении ребенка (детей) и документальное подтверждение того, что ребенок воспитывается одним из родителей (а именно мужчиной).

Таким подтверждением может быть:

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда о признании матери пропавшей без вести;

решение суда об объявлении матери умершей.

В отдельных случаях решением суда также может быть установлен факт отнятия ребенка у матери без лишения его родительских прав.

Можно ли запретить ребенку пересечение границы

В Украине один из родителей может запретить ребенку уезжать за границу, но это невозможно сделать устно. Необходимо в письменном виде обратиться в Администрацию Госпогранслужбы и добавить заверенное нотариусом заявление о несогласии на выезд ребенка.

Если есть основания полагать, что выезд ребенка за границу может ему повредить, уполномоченные судебные органы могут предоставить Госпогранслужбе поручение о запрете выезда.

В случае получения такого распоряжения Госпогранслужба вносит данные о запрете в соответствующие базы. Если лицо, которому запрещено пересекать границу, попытается это сделать, Госпогранслужба может принять предусмотренные законодательством меры и не выпустить ее за границу.

Может ли ребенок уехать самостоятельно

Как указано в статье 313 Гражданского кодекса Украины, лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины. Из этого следует, что по достижении этого возраста никакие разрешения или сопровождение для выезда ребенку не нужны.

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