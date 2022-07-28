Перестрелки на улицах, "возрождение ГАИ" и дефицит воды: что происходит в Мариуполе

"На улицах города появилось ГАИ со всеми последствиями "А ну дьІхни". Взятки на дорогах вернулись. Никаких бумаг, протоколов - все решается на месте", - сообщил Андрющенко.

Он рассказал, что ночью в районе Волонтеровки Кальмиусского района российские оккупанты устроили стрельбу из автоматов.

"Из-за пьяной ссоры с "днровцами" выясняли кто больший освободитель. К сожалению, без жертв среди военных, к счастью, без жертв среди гражданских. Все дальше "человек с ружьем" становится главным гегемоном города", - отметил Андрющенко.

По его словам, несмотря на отсутствие воды у большинства жителей Левобережного района, оккупационная власть демонтировала все обустроенные мариупольцами импровизированные краны, в частности в районе 12 школы.

"Причина не ремонт водовода или контроль давления. Опять - обогащение. Людей заставляют покупать воду в магазинах, фактически принадлежащих оккупантам и точках, принадлежащих мраzоте Тернавскому, что платит долю Иващенко и ко. Вместо бесплатного спасения 0 по 4 грн за литр из мариупольца", - пишет Андрющенко.

Вместе с тем он сообщил, что на ММК им. Ильича возобновили практику разбора завалов гражданскими вперед саперов.

"За две недели уже подтвержден факт подрыва на растяжках двух гражданских в Аглофабрике и 6 гражданских в ремонтном цеху", - рассказал советник мэра.

Также была подключена к электричеству часть восточного Левобережья, но, по его словам, каждое подключение наглядно демонстрирует отсутствие людей в городе.

"Частный сектор к электричеству не подключен, оккупационная власть избегает даже обещаний относительно такого процесса. Несмотря на обещания о ремонте квартир, горожане вынуждены самостоятельно ремонтировать окна всем, что есть. Стеклопакеты стоят за все деньги мира. Пленка в дефицит. Значительная часть окон закрыта ДСП, деревом, гипсокартоном. Людей все загоняют жить в пещерах", - сообщил Андрющенко.

И несмотря ни на что, советник мэра отметил, горожане не теряют оптимизма.

"Шутя про "полевые кухни" у подъездов. Хотя эвакуация до сих пор является единственным путем выхода из гуманитарного ада "жданова", - добавил Андрющенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе захватчики приступили к фильтрации людей в возрасте от 70 лет.

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