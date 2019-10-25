Перестрелка в Харькове: один из участников подорвал себя на вокзале

После перестрелки в Харькове один из участников инцидента подорвал себя на вокзале. Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что взрыв произошел на Южном вокзале. По словам очевидцев, мужчина подорвал себя гранатой, на месте инцидента работает полиция.

Как сообщают местные паблики в Telegamm, около 13:00 полиция на железнодорожных путях попыталась задержать мужчину, который мог быть причастен к перестрелке. Увидев полицейских, он подорвал себя и погиб на месте.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Харькова возле супермаркета произошла перестрелка. В частности, двое неизвестных напали на двух мужчин, в результате перестрелки один из них погиб на месте. По данным местных СМИ, также пострадал бывший участник организации "Оплот".

Напомним, ранее на этой неделе также произошла перестрелка в Харькове. В частности, на улице Пушкинской, двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого. Стрелки скрылись с места инцидента, пострадавшим в больнице оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

До этого под Киевом в Броварском районе неизвестные устроили стрельбу, в результате инцидента пострадал мужчина.