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Перестрелка на границе: в РФ заявили о якобы нападении на пограничников

Автор: РБК-Украина

По факту перестрелки на границе Украины и России российская сторона открыла уголовное дело. По ее версии, трое неизвестных якобы напали на пограничников и те начали ответную стрельбу.

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Об этом заявила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает lenta.ru.

По ее словам, ночью 3 декабря пограничники заметили троих мужчин, которые якобы пытались нарушить границу России. От нарушителей потребовали остановиться, но они устроили стрельбу.

Петренко отметила, что пограничники открыли ответный огонь, в результате чего погиб один из мужчин. При нем якобы были найдены автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения.

Российская сторона открыла дело по статье "посягательство на жизнь военнослужащего".

Напомним, ранее помощник главы Госпогранслужбы, пресс-секретарь Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина заявлял, что украинская сторона не фиксировала перестрелку на границе с Россией.

Более того, на встрече с представителями РФ не смогли подтвердить факты того, что границу пытались нарушить со стороны Украины.

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