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Перестрілка на кордоні: у РФ заявили про нібито напад на прикордонників

Автор: РБК-Україна

За фактом перестрілки на кордоні України і Росії російська сторона відкрила кримінальну справу. За її версією, троє невідомих нібито напали на прикордонників і ті почали стрілянину у відповідь .

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Про це заявила представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко, передає lenta.ru.

За її словами, вночі 3 грудня прикордонники помітили трьох чоловіків, які нібито намагалися порушити кордон Росії. Від порушників вимагали зупинитися, але вони влаштували стрілянину.

Петренко зазначила, що прикордонники відкрили вогонь у відповідь, в результаті чого загинув один із чоловіків. При ньому нібито були знайдені автомат, магазин з патронами, рація і прилад нічного бачення.

Російська сторона відкрила справу за статтею "посягання на життя військовослужбовця".

Нагадаємо, раніше помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна заявляв, що українська сторона не фіксувала перестрілку на кордоні з Росією.

Більше того, на зустрічі з представниками РФ не змогли підтвердити факти того, що кордон намагалися порушити з боку України.

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