У результаті перестрілки в Дніпрі троє людей отримали вогнепальні поранення

Фото: перестрілка в Дніпрі (dp.informator.ua)

У двох постраждалих поранення ніг, у третього - поранення шиї

В результаті перестрілки в Дніпрі троє людей отримали вогнепальні поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що у двох постраждалих поранення ніг, у третього - поранення шиї. Причина конфлікту невідома.

Також відомо, що автомобіль Toyota Land Cruiser з місця пригоди зник. Для затримання ймовірних злочинців по місту введений оперативний план "Сирена".

Наразі два мерседеса як і раніше знаходяться на місці події - на вулиці Тітова. Там працюють правоохоронці, які і з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері 24 лютого 2020 року навпроти школи №89 стався інцидент зі стріляниною: кілька невідомих відкрили вогонь посеред вулиці, перестрілка тривала деякий час. Постріли, що прозвучали серйозно налякали місцевих жителів. Правоохоронці ввели план "Сирена".

Як повідомляло РБК-Україна, у Кропивницького нетверезий чоловік відкрив стрілянину по автомобілю патрульних поліцейських. Інцидент стався близько опівночі 23 лютого. Невідомий, побачивши службовий автомобіль поліцейських, відкрив по ньому вогонь, після чого втік. Його затримали біля одного з розважальних закладів через кілька годин.