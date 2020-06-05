Перестрелка в Броварах: установлено 67 участников

По состоянию на сегодня установлено 67 участников перестрелки в Броварах. Также уже 44 лицам объявлено о подозрении.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время отчета в Раде.

По словам Авакова, перестрелка в Броварах - искусственно созданный конфликт между перевозчиками из Броваров и перевозчиками из Винницы и Киева.

"Перестрелка стала следствием коррупции в сфере государственного контроля по выдаче разрешений на транспортные перевозки в Киевской области", - заявил он.

Аваков отметил, что сейчас установлено 67 участников перестрелки в Броварах. Также 44 лицам сообщено о подозрении и 39-ом объявлено меру пресечения.

Напомним, в минувшую пятницу произошла массовые перестрелка в Броварах между перевозчиками. В ходе стрельбы пострадали 3 человека. Также были проведены массовые задержания.

В связи с событиями в Броварах президент Владимир Зеленский вызвал Аваков к себе в Офис президента. Министр пообещал, в частности, установить заказчиков перестрелки.

Отметим, сегодня Аваков отчитывается в Раде о работе МВД, а в этот момент под парламентом проходит акция протеста. Учасники протеста требуют отставки Авакова. В частности, из-за перестрелки в Броварах.

Напомним, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками.

Тогда Аваков заявлял, что все участники перестрелки в Броварах будут сидеть в тюрьме.