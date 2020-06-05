Перестрілка в Броварах: встановлено 67 учасників

Станом на сьогодні встановлено 67 учасників перестрілки в Броварах. Також вже 44 особам оголошено про підозру.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час звіту в Раді.

За словами Авакова, перестрілка в Броварах - штучно створений конфлікт між перевізниками з Броварів та перевізниками з Вінниці та Києва.

"Перестрілка стала наслідком корупції в сфері дежавного контроль щодо видачі дозволів на транспортні перевезення в Київській області", - заявив він.

Аваков зазначив, що наразі встановлено 67 учасників перестрілки в Броварах. Також 44 особам повідомлено про підозру і 39-ом оголошено запобіжний захід.

Нагадаємо, минулої п'ятниці сталась масові перестрілка в Броварах між перевізниками. В ході стрілянини постраждали 3 людини. Також було проведено масові затримання.

У зв'язку з подіями в Броварах президент Володимир Зеленський викликав Аваков до себе в Офіс президента. Міністр пообіцяв, зокрема, встановити замовників перестрілки.

Відзначимо, сьогодні Аваков звітує в Раді про роботу МВС, а в цей момент під парламентом проходить акція протесту. Учасники протесту вимагають відставки Авакова. Зокрема, через перестрілку в Броварах.

Нагадаємо, перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня через розподіл пасажиропотоку між двома перевізниками.

Тоді Аваков заявляв, що всі учасники перестрілки в Броварах будуть сидіти в тюрмі.