Перестраховики виключили Росію та Україну з полісів з 1 січня, - Reuters

Перестраховики страхують страховиків, і 1 січня - найважливіша дата у календарі для продовження полісу.

Деякі страховики вже відмовилися від страховки у Росії та Білорусі через ризик санкцій чи великі збитки. Але дата продовження 1 січня - це перша можливість для багатьох перестраховиків скоригувати 12-місячні поліси у світлі війни, яка розпочалася у лютому минулого року.

Ринок дійшов згоди про виключення, а це означає, що з 1 січня "дуже важко знайти покриття" для регіону, заявив глава Gallagher Re International Джеймс Вікерс.

Джерела в галузі кажуть, що без перестрахування страховики, ймовірно, ще неохоче надаватимуть страхове покриття для Росії чи України. Страховики судів уже заявили, що відмовлятися страхувати ризики у російських водах.

Перестраховики особливо стурбовані авіаційним ринком після того, як зіткнулися з великими втратами через літаки, що залишилися в Росії. За даними Gallagher Re, з 1 січня ставки авіаперестрахування зросли на 200% для деяких видів бізнесу.