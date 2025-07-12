Перестановки Трампа: Держдеп США звільняє понад 1350 своїх співробітників, - Reuters

У п'ятницю Держдепартамент США почав звільнення понад 1350 співробітників, які працюють у Сполучених Штатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Звільнення, які торкнулися 1107 державних службовців і 246 співробітників дипломатичної служби, відбулися в той час, коли Вашингтон бореться з численними кризами на світовій арені:
"Міністерство оптимізує внутрішні операції, зосередившись на дипломатичних пріоритетах. Скорочення чисельності персоналу було ретельно продумано з урахуванням непрофільних функцій, дублюючих або надлишкових офісів, а також офісів, де можна домогтися значної ефективності", - йдеться в повідомленні Держдепу, розісланому співробітникам.
Згідно з повідомленням і словами високопоставленого чиновника Держдепартаменту, загальне скорочення чисельності персоналу становитиме майже 3 тисячі осіб із 18 тисяч співробітників, які працюють у США. Зокрема, йдеться і про добровільні звільнення.
Крім того, багато співробітників управління Держдепу, які курирували переселення афганців у США і працювали на уряди США під час 20-річної війни, - теж були звільнені в рамках реформи.
Reuters пише, що цей крок є першим кроком реструктуризації, яку президент США Дональд Трамп прагне забезпечити, згідно із зовнішньою політикою країни в рамках своєї програми "Америка перш за все".
Критики зі свого боку вважають, що рішення підірве здатність США захищати і просувати свої інтереси за кордоном.
Зокрема, колишні дипломати і критики стверджують, що звільнення співробітників дипломатичної служби ставить під загрозу здатність Америки протистояти зростаючій напористості таких супротивників, як Китай і Росія.
За словами сенатора-демократа Тіма Кейна (від Вірджинії), Трамп і держсекретар США Марко Рубіо "знову роблять Америку менш безпечною і захищеною.
"Це одне з найбезглуздіших рішень, яке могло бути ухвалене в той час, коли Китай розширює свою дипломатичну присутність у всьому світі та створює зарубіжну мережу військових і транспортних баз, Росія продовжує багаторічні жорстокі напади на суверенну державу, а Близький Схід метушиться від однієї кризи до іншої", - сказав Кейн.
Зазначимо, що в лютому Трамп доручив Рубіо реформувати дипломатичну службу, щоб гарантувати "сумлінне" проведення його зовнішньої політики (політики президента).
Крім того, він неодноразово обіцяв "очистити глибинну державу", звільнивши чиновників, яких вважає незадоволеними.
Ці перестановки є частиною зусиль Трампа зі скорочення федерального бюрократичного апарату і припинення, як він говорив, марнотратного витрачання коштів платників податків.
Нагадаємо, кілька тижнів тому конгресмени від Демократичної партії звернулися до держсекретаря Марко Рубіо з проханням відмовитися від скорочення штату Держдепартаменту. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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