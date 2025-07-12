Перестановки Трампа: Держдеп США звільняє понад 1350 своїх співробітників, - Reuters

Звільнення, які торкнулися 1107 державних службовців і 246 співробітників дипломатичної служби, відбулися в той час, коли Вашингтон бореться з численними кризами на світовій арені:

війною Росії в Україні;

майже дворічним конфліктом у Газі;

і напруженою обстановкою на Близькому Сході через високу напруженість у відносинах між Ізраїлем та Іраном.

"Міністерство оптимізує внутрішні операції, зосередившись на дипломатичних пріоритетах. Скорочення чисельності персоналу було ретельно продумано з урахуванням непрофільних функцій, дублюючих або надлишкових офісів, а також офісів, де можна домогтися значної ефективності", - йдеться в повідомленні Держдепу, розісланому співробітникам.

Згідно з повідомленням і словами високопоставленого чиновника Держдепартаменту, загальне скорочення чисельності персоналу становитиме майже 3 тисячі осіб із 18 тисяч співробітників, які працюють у США. Зокрема, йдеться і про добровільні звільнення.

Крім того, багато співробітників управління Держдепу, які курирували переселення афганців у США і працювали на уряди США під час 20-річної війни, - теж були звільнені в рамках реформи.

Reuters пише, що цей крок є першим кроком реструктуризації, яку президент США Дональд Трамп прагне забезпечити, згідно із зовнішньою політикою країни в рамках своєї програми "Америка перш за все".

Критики зі свого боку вважають, що рішення підірве здатність США захищати і просувати свої інтереси за кордоном.

Зокрема, колишні дипломати і критики стверджують, що звільнення співробітників дипломатичної служби ставить під загрозу здатність Америки протистояти зростаючій напористості таких супротивників, як Китай і Росія.

За словами сенатора-демократа Тіма Кейна (від Вірджинії), Трамп і держсекретар США Марко Рубіо "знову роблять Америку менш безпечною і захищеною.

"Це одне з найбезглуздіших рішень, яке могло бути ухвалене в той час, коли Китай розширює свою дипломатичну присутність у всьому світі та створює зарубіжну мережу військових і транспортних баз, Росія продовжує багаторічні жорстокі напади на суверенну державу, а Близький Схід метушиться від однієї кризи до іншої", - сказав Кейн.