Перестановки Трампа: Госдеп США увольняет более 1350 своих сотрудников, - Reuters

Увольнения, которые коснулись 1107 государственных служащих и 246 сотрудников дипломатической службы, произошли в то время когда Вашингтон борется с многочисленными кризисами на мировой арене:

войной России в Украине;

почти двухлетнем конфликте в Газе;

и напряженной обстановкой на Ближнем Востоке из-за высокой напряженности в отношениях между Израилем и Ираном.

"Министерство оптимизирует внутренние операции, сосредоточившись на дипломатических приоритетах. Сокращение численности персонала было тщательно продумано с учетом непрофильных функций, дублирующих или избыточных офисов, а также офисов, где можно добиться значительной эффективности", - говорится в уведомлении Госдепа, разосланном сотрудникам.

Согласно уведомлению и словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, общее сокращение численности персонала составит почти 3 тысячи человек из 18 тысяч сотрудников, работающих в США. В том числе, речь идет и о добровольных увольнениях.

Кроме того, многие сотрудники управления Госдепа, которые курировали переселение афганцев в США и работали на правительства США во время 20-летней войны - тоже были уволены в рамках реформы.

Reuters пишет, что данный шаг является первым шагом реструктуризации, которую президент США Дональд Трамп стремится обеспечить, согласно внешней политики страны в рамках своей программы "Америка прежде всего".

Критики в свою очередь считают, что решение подорвет способность США защищать и продвигать свои интересы за рубежом.

В частности, бывшие дипломаты и критики утверждают, что увольнение сотрудников дипломатической службы ставит под угрозу способность Америки противостоять растущей напористости таких противников, как Китай и Россия.

По словам сенатора-демократа Тима Кейна (от Вирджинии), Трамп и госсекретарь США Марко Рубио "снова делают Америку менее безопасной и защищенной.

"Это одно из самых нелепых решений, которое могло быть принято в то время, когда Китай расширяет свое дипломатическое присутствие по всему миру и создает зарубежную сеть военных и транспортных баз, Россия продолжает многолетние жестокие нападения на суверенное государство, а Ближний Восток мечется от одного кризиса к другому", - сказал Кейн.