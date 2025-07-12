Перестановки Трампа: Госдеп США увольняет более 1350 своих сотрудников, - Reuters

В пятницу Госдепартамент США начал увольнение более 1350 сотрудников, которые работают в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Увольнения, которые коснулись 1107 государственных служащих и 246 сотрудников дипломатической службы, произошли в то время когда Вашингтон борется с многочисленными кризисами на мировой арене:
"Министерство оптимизирует внутренние операции, сосредоточившись на дипломатических приоритетах. Сокращение численности персонала было тщательно продумано с учетом непрофильных функций, дублирующих или избыточных офисов, а также офисов, где можно добиться значительной эффективности", - говорится в уведомлении Госдепа, разосланном сотрудникам.
Согласно уведомлению и словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, общее сокращение численности персонала составит почти 3 тысячи человек из 18 тысяч сотрудников, работающих в США. В том числе, речь идет и о добровольных увольнениях.
Кроме того, многие сотрудники управления Госдепа, которые курировали переселение афганцев в США и работали на правительства США во время 20-летней войны - тоже были уволены в рамках реформы.
Reuters пишет, что данный шаг является первым шагом реструктуризации, которую президент США Дональд Трамп стремится обеспечить, согласно внешней политики страны в рамках своей программы "Америка прежде всего".
Критики в свою очередь считают, что решение подорвет способность США защищать и продвигать свои интересы за рубежом.
В частности, бывшие дипломаты и критики утверждают, что увольнение сотрудников дипломатической службы ставит под угрозу способность Америки противостоять растущей напористости таких противников, как Китай и Россия.
По словам сенатора-демократа Тима Кейна (от Вирджинии), Трамп и госсекретарь США Марко Рубио "снова делают Америку менее безопасной и защищенной.
"Это одно из самых нелепых решений, которое могло быть принято в то время, когда Китай расширяет свое дипломатическое присутствие по всему миру и создает зарубежную сеть военных и транспортных баз, Россия продолжает многолетние жестокие нападения на суверенное государство, а Ближний Восток мечется от одного кризиса к другому", - сказал Кейн.
Отметим, что в феврале Трамп поручил Рубио реформировать дипломатическую службу, чтобы гарантировать "добросовестное" проведение его внешней политики (политики президента).
Кроме того, он неоднократно обещал "очистить глубинное государство", уволив чиновников, которых считает недовольными.
Данные перестановки являются часть усилий Трампа по сокращению федерального бюрократического аппарата и прекращению, как он говорил, расточительного расходования средств налогоплательщиков.
Напомним, пару недель назад конгрессмены от Демократической партии обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой отказаться от сокращения штата Госдепартамента. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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