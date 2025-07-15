Перестановки в Кабміні: кого можуть звільнити і хто стане прем'єр-міністром

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Коли відбудеться голосування щодо змін у Кабміні?

Хто буде новим прем'єр-міністром України?

Кого з міністрів можуть звільнити?

Які міністерства об'єднають, а які ліквідують?

Кадрові ротації в уряді: коли чекати рішення

Після кількох тижнів медійних і політичних дискусій про зміни в уряді президент Володимир Зеленський учора публічно заявив, що планує оновити склад Кабміну.

Прийняття відповідних рішень очікується у Верховній раді 16-17 липня. За інформацією джерел РБК-Україна, перезавантаження Кабміну триватиме два дні.

Звільнення міністрів планують на середу, 16 липня, а призначення нових – на четвер.

Причиною кадрових ротацій, за словами президента Володимира Зеленського, стала потреба в "управлінській трансформації" – оновленні виконавчої влади, оптимізації державних витрат та активізації економічних реформ для посилення стійкості держави в умовах війни.

Крім того, на рішення вплинула репутаційна криза, пов’язана зі справою проти віцепрем'єра Олексія Чернишова. Після вручення йому підозри в корупційних діях у будівельній сфері, на Банковій вирішили не лише переглянути кадрові підходи, а й почати структурну реформу уряду. Більше про це йдеться в окремому матеріалі.

Хто очолить Кабмін замість Шмигаля

Президент Володимир Зеленський 14 липня під час особистої зустрічі запропонував Юлії Свириденко очолити Кабмін та "суттєво оновити його роботу".

Глава держави окреслив три ключові завдання для нового Кабінету Міністрів, зокрема, зміцнення економічного потенціалу, розширення програм підтримки громадян, масштабування виробництва власної зброї.

За свого боку Юлія Свириденко зазначила, що найближчим часом оголосить свої пропозиції щодо кандидатур на посади в новому уряді.

Нині Юлія Свириденко є першою віцепрем'єркою та очолює Міністерство економіки. Має досвід у міжнародній співпраці, економічному управлінні та держслужбі. Працювала в Офісі президента, Кабміні, регіональній владі у Чернігівській області.

Фото: президент Володимир Зеленський та Юлія Свириденко (facebook.com/zelenskyy.official)

Таким чином, Денис Шмигаль, який очолював уряд з березня 2020, піде у відставку. Його каденція є найдовшою в історії незалежної України, а останні зміни в Кабміні відбулися у вересні минулого року.

Хто залишиться, а хто піде: очікувані зміни у міністерствах

Після відставки прем'єра весь склад Кабміну також формально подає заяву про звільнення.

Проте за даними джерел видання, частина міністрів залишиться на посадах. Також не виключені об’єднання міністерств та ліквідація низки відомств, але не виключено, що до фінальних голосувань ще можливі зміни.

Міністерство оборони

Денис Шмигаль може змінити прем'єрське крісло на посаду міністра оборони. Його кандидатуру підтвердив президент Зеленський.

"Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисний на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності", – наголосив Зеленський.

До того ж у новому уряді Міністерство оборони можуть об'єднати з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості (наразі його очолює Герман Сметанін).

Фото: Рустем Умєров залишить посаду міністра оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)

Стосовно чинного очільника Міноборони Рустема Умєрова, наразі його розглядають як основного кандидата на посаду посла України в США.

Президент Володимир Зеленський минулого тижня підтвердив можливість такого призначення. За його словами, зараз для України важливо мати у Вашингтоні представника, який добре розуміє військову сферу та зможе ефективно працювати з американською стороною у питаннях безпеки.

Серед інших кандидатів на посаду посла також називали Дениса Шмигаля, віцепрем’єрку Ольгу Стефанишину та міністра енергетики Германа Галущенка, але саме Умєров вважається основним претендентом.

Міністерство освіти й науки

Чинний керівник відомства Оксен Лісовий продовжить роботу.

Міністерство соціальної політики

Очікується звільнення Оксани Жолнович та об'єднання Мінсоцу з Мінветеранів, новим очільником може стати перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Міністерство національної єдності

Ймовірна ліквідація відомства після скандалу з віцепрем’єром Олексієм Чернишовим, якому було вручено підозру у справі про корупцію.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій

Розглядається звільнення чинного міністра Миколи Точицького, кандидатура нового керівника міністерства поки невідома.

Також Міністерство культури та інформаційної політики, ймовірно, трансформують – воно стане просто Міністерством культури. А питання стратегічних комунікацій передадуть іншому відомству.

При цьому Точицький може отримати посаду посла України у Франції.

Міністерство економіки

Планується об'єднання трьох міністерств – Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство екології. Нове відомство очолить Олексій Соболєв (наразі – перший заступник міністра економіки).

Міністерство енергетики

В разі відставки очільника міністерства Германа Галущенка, на посаду розглядають керівницю Мінекології Світлану Гринчук.

Водночас Герман Галущенко може очолити міністерство юстиції.

Міністр юстиції та віцепрем'єр з питань євроінтеграції

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністр юстиції Ольга Стефанішина може залишити уряд, а посада знову буде розділена з посадою міністра юстиції.

Окрім Германа Галущенка, кандидатом на посаду керівника Мінюсту розглядається заступниця керівника ОП Ірина Мудра.

А віцепрем'єром з євроінтеграції може стати заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.

Перший віцепрем'єр

В разі призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністром посаду першого віцепрем'єра може отримати чинний віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що ще відомо про можливі зміни в складі Кабміну

За інформацією народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка, без змін поки що залишаються МВС (очільник Ігор Клименко), Міністерство охорони здоров'я (Віктор Ляшко), Міністерство фінансів (Сергій Марченко), а також Міністерство молоді та спорту (Матвій Бідний).

Як пише Железняк, чинний вицепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров може отримати посаду першого віцепрем'єра, а Ольга Стефанішина стане представником України при ЄС.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського, допис Юлії Свириденко в Facebook, дописи в Telegram-каналах Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка.