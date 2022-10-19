Пересилали відео ударів росіян. У Вінницькій області затримали чотирьох людей

За даними правоохоронців, один з затриманих мешканців Вінницької області зняв відео атаки дронів-камікадзе, на яких видно масштаби руйнувань на об'єкті інфраструктури та переслав колегам. Інші троє людей також поділилися зі своїми друзями.

За півгодини після цього відео з'явилося у російських пропагандистів, ще за годину росіяни знову вдарили ракетами, внаслідок чого було поранено людей.

"Наразі розумію, що зазначені матеріали були використані країною-агресором на шкоду безпеці України. Неправильність своїх дій усвідомлюю, мої відеоматеріали могли бути використані для коригування точності завдання ударів. Жодного наміру на заподіяння шкоди Україні чи допомоги державі-агресору не маю", - розповідає затриманий.

У СБУ зазначають, що за такі дії передбачено кримінальну відповідальність.