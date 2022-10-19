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Пересилали відео ударів росіян. У Вінницькій області затримали чотирьох людей

Ілюстративне фото: у Вінницькій області СБУ затримала чотирьох людей, які пересилали відео ударів росіян (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Іван Носальський

У Вінницькій області затримали чотирьох місцевих жителів, які знімали та пересилали відео ударів росіян по об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними правоохоронців, один з затриманих мешканців Вінницької області зняв відео атаки дронів-камікадзе, на яких видно масштаби руйнувань на об'єкті інфраструктури та переслав колегам. Інші троє людей також поділилися зі своїми друзями.

За півгодини після цього відео з'явилося у російських пропагандистів, ще за годину росіяни знову вдарили ракетами, внаслідок чого було поранено людей.

"Наразі розумію, що зазначені матеріали були використані країною-агресором на шкоду безпеці України. Неправильність своїх дій усвідомлюю, мої відеоматеріали могли бути використані для коригування точності завдання ударів. Жодного наміру на заподіяння шкоди Україні чи допомоги державі-агресору не маю", - розповідає затриманий.

У СБУ зазначають, що за такі дії передбачено кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який збирав розвіддані про центри управління ЗСУ та СБУ.

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