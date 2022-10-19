Пересылали видео ударов россиян. В Винницкой области задержали четырех человек

По данным правоохранителей, один из задержанных жителей Винницкой области снял видео атаки дронов-камикадзе, на которых видно масштабы разрушений на объекте инфраструктуры и переслал коллегам. Другие три человека также поделились со своими друзьями.

Через пол часа после этого видео появилось у российских пропагандистов, еще через час россияне снова ударили ракетами, в результате чего были ранены люди.

"В настоящее время понимаю, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины. Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов. Никакого умысла на нанесение ущерба Украине или помощи государству-агрессору не имею", - рассказывает задержанный.

В СБУ отмечают, что за такие действия предусмотрена криминальная ответственность.