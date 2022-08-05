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Перешел на сторону врага и воюет против Украины. Моряку-предателю сообщено о подозрении

Фото: боцману украинского корабля, перешедшему на сторону врага, сообщено о подозрении (dbr.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Боцману украинского корабля, который перешел на сторону России и воюет против Украины на фрегате "Адмирал Эссен", сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственного бюро расследований.

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему старшему боцману большого разведывательного корабля "Славутич". В 2014 году, после захвата оккупантами в Севастополе военной части фигуранта, моряк добровольно перешел на сторону врага и присягнул на верность агрессору", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время предатель служит на ракетном фрегате "Адмирал Эссен" в составе 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВС России.

Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и заочно сообщили предателю о подозрении в государственной измене. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ установила и назвала имена коллаборантов, которые помогли россиянам вывезти 650 тысяч тонн зерна из Запорожской и Херсонской областей. Всем сообщено о подозрении.

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