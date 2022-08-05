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Перейшов на бік ворога і воює проти України. Моряку-зраднику повідомлено про підозру

Фото: боцману українського корабля, який перейшов на бік ворога, повідомлено про підозру (dbr.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Боцману українського корабля, який перейшов на бік Росії і воює проти України на фрегаті "Адмірал Ессен", повідомлено про підозру в державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державного бюро розслідувань.

"Співробітники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому старшому боцману великого розвідувального корабля "Славутич". У 2014 році, після захоплення окупантами в Севастополі військової частини фігуранта, моряк добровільно перейшов на бік ворога і присягнув на вірність агресору", - розповіли у відомстві.

В даний час зрадник служить на ракетному фрегаті "Адмірал Ессен" у складі 30 дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ЗС Росії.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів і заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді. Йому загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ встановила і назвала імена колаборантів, які допомогли росіянам вивезти 650 тисяч тонн зерна із Запорізької та Херсонської областей. Всім повідомлено про підозру.

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