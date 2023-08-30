Переселенцям загрожують штрафи від військкоматів: у чому причина та яка сума

Переселенець має відразу після переїзду стати на облік до військкомату за своїм фізичним місцем перебування, каже юрист.

"Щоб не порушувати процедуру і потім не платити адміністративний штраф, то варто зробити саме у такій послідовності: спершу військкомат, потім центр соціального захисту. Загалом можна звернутись спершу й за довідкою ВПО, але якщо вас зупинять на вулиці для вручення повістки, то виникне питання, чому ви не повідомили військкомат про нове місце проживання", – пояснює фахівець.

За її словами, в такій ситуації встановлено штраф у розмірі від 1600 до 3500 гривень. Треба врахувати, що суму штрафу в конкретному випадку встановлює воєнком і може трактувати цю норму на власний розсуд.

Але не варто говорити, що у військкоматів зараз є доступ до реєстру вимушених переселенців, реєстру актів цивільного стану. Такі дані працівники ТЦК зараз дізнаються, переважно коли пишуть окремі запити до відповідних структур, каже юрист.

Фото: Якщо після вручення повістки з'ясується, що ВПО не повідомив ТЦК про зміну місця проживання, йому загрожує штраф (zmi.ck.ua)

"Зараз часто кажуть про те, що ці повноваження військкоматів будуть розширені. Але на цей час військкомат може зробити окремий запит до центру наданні адміністративних послуг щодо конкретної особи, чи стала вона на облік. Але говорити про те, що це роблять стабільно раз в тиждень, спеціально для того, щоб поставити на облік нових людей – однозначно ні, такого немає", – каже співрозмовниця.

З іншого боку, їй відомі випадки, коли люди приїздили у певний район як вимушені переселенці, а сусіди чи хтось ще повідомляли військкомат, що там поселилися ВПО.

"Якщо чоловік призовного віку не піде відразу у військкомат, а звернеться тільки в ЦНАП за довідкою ВПО, йому не відмовлять, все оформлять. Але якщо він проживає в іншій місцевості і отримав повістку, то в першу чергу у військкоматі він отримає штраф", – зауважує Катерина Аніщенко.