Переселенцям надаватимуть 500 доларів на навчання: як отримати гроші

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть взяти участь у грантовому конкурсі на отримання стипендій до 500 доларів для навчання на короткострокових курсах або програмах кар’єрного розвитку.

Гроші на перекваліфікацію українці зможуть отримати у межах програми "Єднання заради дії", яку впроваджує організація IREX. Стипендії покривають вартість навчання, яку сплатять безпосередньо закладам освіти. Учасники можуть обирати курси для перекваліфікації або підвищення кваліфікації у будь-якій сфері, але пріоритетними є напрямки агропромисловості, енергетики, роздрібної торгівлі, транспорту та логістики. Навчання триватиме у період із 15 лютого до 31 серпня 2025 року, а тривалість курсу не має перевищувати шість місяців. Подати заявку на участь можна до 8 грудня 2024 року. Зацікавлені учасники можуть заповнити анкету за посиланням.