ua en ru
Чт, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Переселенцам будут предоставлять 500 долларов на обучение: как получить деньги

Украина, Киев, Четверг 28 ноября 2024 16:02
UA EN RU
Переселенцам будут предоставлять 500 долларов на обучение: как получить деньги Фото: Переквалификация в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут принять участие в грантовом конкурсе на получение стипендий до 500 долларов для обучения на краткосрочных курсах или программах карьерного развития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Деньги на переквалификацию украинцы смогут получить в рамках программы "Единение ради действия", которую внедряет организация IREX.

Стипендии покрывают стоимость обучения, которую уплатят непосредственно учебным заведениям. Участники могут выбирать курсы для переквалификации или повышения квалификации в любой сфере, но приоритетными являются направления агропромышленности, энергетики, розничной торговли, транспорта и логистики.

Учеба будет продолжаться в период с 15 февраля по 31 августа 2025 года, а продолжительность курса не должна превышать шесть месяцев. Подать заявку можно до 8 декабря 2024 года.

Заинтересованные участники могут заполнить анкету по ссылке.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что с начала 2024 года работодателям выплатили более 100 миллионов гривен компенсаций за создание рабочих мест для 1500 человек с инвалидностью. Эти средства были направлены на обустройство рабочих мест.

Напомним, полномасштабная война в Украине стала серьезным испытанием для рынка труда, существенно трансформировав его. Все больше женщин овладевают профессиями, которые раньше считались чисто "мужскими", в частности в промышленности, транспорте и аграрном секторе. РБК-Украина рассказывало, какие "мужские" профессии овладевают женщинами в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Внутренне перемещенные лица Работа в Украине Образование в Украине
NEWS
Россияне запустили по Украине 188 дронов и ракет. Сколько сбила ПВО
Россияне запустили по Украине 188 дронов и ракет. Сколько сбила ПВО
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться