Переселенцам будут предоставлять 500 долларов на обучение: как получить деньги
Внутри перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут принять участие в грантовом конкурсе на получение стипендий до 500 долларов для обучения на краткосрочных курсах или программах карьерного развития.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Деньги на переквалификацию украинцы смогут получить в рамках программы "Единение ради действия", которую внедряет организация IREX.
Стипендии покрывают стоимость обучения, которую уплатят непосредственно учебным заведениям. Участники могут выбирать курсы для переквалификации или повышения квалификации в любой сфере, но приоритетными являются направления агропромышленности, энергетики, розничной торговли, транспорта и логистики.
Учеба будет продолжаться в период с 15 февраля по 31 августа 2025 года, а продолжительность курса не должна превышать шесть месяцев. Подать заявку можно до 8 декабря 2024 года.
Заинтересованные участники могут заполнить анкету по ссылке.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что с начала 2024 года работодателям выплатили более 100 миллионов гривен компенсаций за создание рабочих мест для 1500 человек с инвалидностью. Эти средства были направлены на обустройство рабочих мест.
Напомним, полномасштабная война в Украине стала серьезным испытанием для рынка труда, существенно трансформировав его. Все больше женщин овладевают профессиями, которые раньше считались чисто "мужскими", в частности в промышленности, транспорте и аграрном секторе. РБК-Украина рассказывало, какие "мужские" профессии овладевают женщинами в Украине.
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