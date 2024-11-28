Переселенцам будут предоставлять 500 долларов на обучение: как получить деньги

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут принять участие в грантовом конкурсе на получение стипендий до 500 долларов для обучения на краткосрочных курсах или программах карьерного развития.

Деньги на переквалификацию украинцы смогут получить в рамках программы "Единение ради действия", которую внедряет организация IREX. Стипендии покрывают стоимость обучения, которую уплатят непосредственно учебным заведениям. Участники могут выбирать курсы для переквалификации или повышения квалификации в любой сфере, но приоритетными являются направления агропромышленности, энергетики, розничной торговли, транспорта и логистики. Учеба будет продолжаться в период с 15 февраля по 31 августа 2025 года, а продолжительность курса не должна превышать шесть месяцев. Подать заявку можно до 8 декабря 2024 года. Заинтересованные участники могут заполнить анкету по ссылке.