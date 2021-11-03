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Переселенцы смогут подавать заявления на ежемесячное пособие через "Дию"

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Украина, Среда 03 ноября 2021 17:29
Переселенцы смогут подавать заявления на ежемесячное пособие через "Дию" Фото: в "Дие" появятся новые функции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министром внес изменения в Порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Заявление можно подавать через портал "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 3 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Согласно документу, внутренне перемещенные лица смогут подавать заявления о назначении пособия на следующий шестимесячный срок, в случае отсутствия изменений, в электронной форме с помощью программных средств портала "Дия" по декларативному принципу.

Также постановлением предусмотрена проверка в режиме реального времени наличии лица, подающего заявление в электронной форме, программными средствами портала "Дия", и членов его семьи, в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лиц путем электронного информационного взаимодействия с использованием информационных систем Минсоцполитики с указанной базой данных.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас заявления с необходимыми документами для назначения денежной помощи внутренне перемещенным лицам принимаются уполномоченными органами районных госадминистраций только в случае их отправки по почте или в электронной форме.

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