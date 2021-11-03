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Переселенці зможуть подавати заяви на щомісячну допомогу через "Дію"

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Україна, Середа 03 листопада 2021 17:29
Переселенці зможуть подавати заяви на щомісячну допомогу через "Дію" Фото: у "Дії" з'являться нові функції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Заяву можна подавати через портал "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 3 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з документом, внутрішньо переміщені особи зможуть подавати заяви про призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк у разі відсутності змін, в електронній формі за допомогою програмних засобів порталу "Дія" за декларативним принципом.

Також постановою передбачена перевірка в режимі реального часу наявності особи, яка подає заяву в електронній формі, програмними засобами порталу "Дія", та членів її сім’ї, в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб шляхом електронної інформаційної взаємодії з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики із зазначеною базою даних.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, зараз заяви з необхідними документами для призначення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам приймаються уповноваженими органами районних держадміністрацій лише у разі їх надсилання поштою або в електронній формі.

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Кабінет Міністрів України
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