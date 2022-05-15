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Переселенці додатково отримають від міжнародних організацій майже 10 млрд гривень

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Україна, Неділя 15 травня 2022 16:38
Переселенці додатково отримають від міжнародних організацій майже 10 млрд гривень Фото: переселенці отримають по 2200 гривень від міжнародних організацій (defence.ua.com)
Автор: Олександр Білоус

Україна введе переговори з міжнародними партнерами, щоб забезпечити додаткові грошові виплати переселенцям з найбільш вразливих груп людей. Вже є домовленість про 9,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Як зазначили в прес-службі, такі групи виділили ще під час пандемії COVID-19 в результаті ретельного аналізу. Це багатодітні родини, родини, які виховують дітей з інвалідністю, літні люди з низькими доходами та інші. Кожну з них бере на себе та чи інша міжнародна організація і надає їм грошову виплату.

"Про здійснення додаткових до державних грошових виплат ми домовились з такими міжнародними організаціями як ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна організація з міграції. Зараз узгоджені програми на загальну суму 9,6 млрд гривень", - сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її совами, а рахунок цих коштів більше 2 млн людей з найбільш вразливих категорій, що постраждали внаслідок війни, отримають виплати в розмірі від 2200 до 2500 гривень на місяць строком від 1 до 3 місяців.

Раніше РБК-Україна розповідало про доступні програми міжнародної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

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Міністерство соціальної політики
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