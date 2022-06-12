Как переселенцу получить справку через "Дію": пошаговая инструкция

Справка ВПО позволяет получать предусмотренные государственной социальные выплаты. Сначала необходимо установить приложение "Дія" на смартфон и пройти авторизацию. Через банк-ID "Дія" автоматически отобразятся все данные о лице и документы, которые есть в доступе.

В "Дії" справка ВПО отображается, как и любой другой документ - паспорт, водительские права и тому подобное - в электронном виде.

Как добавить справку ВПО в приложение "Дія"?

После авторизации в приложении справка переселенца подтягивается в Действие при наличии всех сведений в соответствующих реестрах. Если справка не отображается, следует обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

Как получить справку ВПЛ через "Дію": Инструкция

Услуга доступна для граждан, которые переместились с территории общин, расположенных в районах проведения боевых действий, или которые находятся во временной оккупации, осаде.

Чтобы получить справку ВПО в "Дії", нужно перейти в раздел Услуги – Получить статус ВПО и подать заявку.

Далее указать следующие данные:

текущее местоположение (подтвердить с помощью геолокации);

данные детей, находящихся с вами;

данные карты поддержки;

потребности на месте пребывания (в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи и тому подобное).

В течение нескольких дней справка ВПЛ должна появиться в "Дії", а после обработки информации на карточку поддержки перечислят средства.

Почему иногда при оформлении статуса ВПЛ через "Дію" программа выдает ошибку?

Это может быть связано с перегрузкой системы, когда большое количество пользователей пытается зайти вместе. В таком случае повторите попытку через некоторое время.

Также зарегистрироваться как ВПО можно и в управлении соцзащиты и труда по месту пребывания.

Где еще можно получить справку ВПО?

В исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов;

в центрах предоставления административных услуг;

в структурных подразделениях по вопросам соцзащиты населения районных, районных в г. Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их создания) советов.

Как заказать услугу?

Подать заявление на получение услуги можно лично или с помощью законного представителя. Услугу предоставляют безвозмездно.

Для чего нужна справка ВПО?

Открытие счетов в банках;

восстановление или вклеивание фотокарточки в паспорт гражданина Украины;

получение социальных выплат и компенсаций;

уплаты налогов по месту жительства;

в сервисных центрах МВД;

при зачислении в школу или детсад.

Юридическая сила справки ВПЛ в "Дії" определена постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 г.