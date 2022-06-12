Як переселенцю отримати довідку через "Дію": покрокова інструкція

Довідка ВПО дозволяє отримувати передбачені державною соціальні виплати. Спочатку необхідно встановити застосунок "Дія" на смартфон та пройти авторизацію. Через банк-ID "Дія" автоматично відобразяться всі дані про особу та документи, які є в доступі.

В "Дії" довідка ВПО відображається, як і будь-який інший документ, - паспорт, водійські права тощо - в електронному вигляді.

Як додати довідку ВПО у застосунок "Дія"?

Після авторизації в застосунку довідка переселенця підтягується в Дію за наявності всіх відомостей у відповідних реєстрах. Якщо довідка не відображається, слід звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання.

Як одержати довідку ВПО через "Дію": інструкція

Послуга доступна для громадян, які перемістилися з території громад, розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, облозі.

Щоб одержати довідку ВПО у "Дії", потрібно перейти в розділ Послуги – Отримати статус ВПО - і подати заявку.

Далі вказати такі дані:

поточне місце перебування (підтвердити за допомогою геолокації);

дані дітей, що перебувають з вами;

дані картки єПідтримки;

потреби на місці перебування (в медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі тощо).

Протягом кількох днів довідка ВПО має з’явитися в "Дії", а після опрацювання інформації на картку єПідтримки перерахують кошти.

Чому іноді під час оформлення статусу ВПО через "Дію" програма видає помилку?

Це може бути пов’язано з перевантаженням системи, коли велика кількість користувачів намагаються зайти водночас. У такому разі повторіть спробу через деякий час.

Також зареєструватися як ВПО можна і в управлінні соцзахисту та праці за місцем перебування.

Де ще можна одержати довідку ВПО?

У виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

у центрах надання адміністративних послуг;

у структурних підрозділах з питань соцзахисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.

Як замовити послугу?

Подати заяву на одержання послуги можна особисто чи за допомогою законного представника. Послугу надають безоплатно.

Для чого потрібна довідка ВПО?

Відкриття рахунків у банках;

відновлення або вклеювання фотокартки у паспорт громадянина України;

отримання соціальних виплат і компенсацій;

сплати податків за місцем проживання;

у сервісних центрах МВС;

при зарахуванні до школи або дитсадка.

Юридична сила довідки ВПО в "Дії" визначена постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р.