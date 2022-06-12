Як переселенцю отримати довідку через "Дію": покрокова інструкція

Наявність смартфону й доступу до мережі інтернет суттєво полегшить життя співгромадянам, які через війну вимушені переїхати в межах країни. У застосунку "Дія" внутрішньо переміщені особи можуть скористатися низкою корисних електронних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих регіонів України.
Довідка ВПО дозволяє отримувати передбачені державною соціальні виплати. Спочатку необхідно встановити застосунок "Дія" на смартфон та пройти авторизацію. Через банк-ID "Дія" автоматично відобразяться всі дані про особу та документи, які є в доступі.
В "Дії" довідка ВПО відображається, як і будь-який інший документ, - паспорт, водійські права тощо - в електронному вигляді.
Після авторизації в застосунку довідка переселенця підтягується в Дію за наявності всіх відомостей у відповідних реєстрах. Якщо довідка не відображається, слід звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання.
Послуга доступна для громадян, які перемістилися з території громад, розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, облозі.
Щоб одержати довідку ВПО у "Дії", потрібно перейти в розділ Послуги – Отримати статус ВПО - і подати заявку.
Далі вказати такі дані:
Протягом кількох днів довідка ВПО має з’явитися в "Дії", а після опрацювання інформації на картку єПідтримки перерахують кошти.
Це може бути пов’язано з перевантаженням системи, коли велика кількість користувачів намагаються зайти водночас. У такому разі повторіть спробу через деякий час.
Також зареєструватися як ВПО можна і в управлінні соцзахисту та праці за місцем перебування.
Подати заяву на одержання послуги можна особисто чи за допомогою законного представника. Послугу надають безоплатно.
Юридична сила довідки ВПО в "Дії" визначена постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р.
Нагадаємо, громадяни, які втратили роботу, можуть отримати соціальні виплати. Щоб отримати кошти, можна просто скористатись додатком "Дія".
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