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Переселенці зможуть подати заяву на пільговий кредит на житло через "Дію"

Фото: переселенці зможуть подати заявку через Дію на кредит (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну від 2 липня 2024 р. № 771.

Згідно з документом, заява про намір отримати кредит подається заявником в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія).

Заява подається до фінансової установи заявником, який пройшов автентифікацію, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

У заяві зазначаються такі дані:

  • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
  • дата народження заявника;
  • стать заявника; серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та членів його сім’ї;
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі заявника та членів його сім’ї (за наявності);
  • регіон, в якому заявник бажає отримати кредит;
  • кількість членів сім’ї заявника;
  • відомості про сімейний стан заявника;
  • підтвердження факту взяття заявника та членів його сім’ї на облік внутрішньо переміщених осіб;
  • підтвердження факту наявності офіційних доходів заявника протягом шести місяців, що передують даті подання заяви;
  • підтвердження факту відсутності у власності заявника та членів його сім’ї житлової нерухомості (крім житлової нерухомості, що розташована на територіях активних бойових дій та окупованих територіях);
  • відмітка про відсутність фактів отримання заявником або членами його сім’ї у повнолітньому віці за рахунок бюджетних коштів державної підтримки/грошової компенсації/кредитів на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла
  •  контактні дані заявника (адреса електронної пошти, номер телефону).

 

Нагадаємо, за програмою пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW) відсоткова встановлюється у розмірі 3% річних.

За даними НБУ, банки України видають іпотечні кредити лише за програмою єОселя, від роботи якої дедалі більше залежить попит в окремих сегментах ринку житла. Частка іпотеки в угодах купівлі житла досить незначна - 5,4%.

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