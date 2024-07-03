Переселенцы смогут подать заявку на льготный кредит на жилье через "Дію"

Кабинет министров внес изменения в порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 2 июля 2024 г. №771.
Согласно документу, заявление о намерении получить кредит подается заявителем в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал "Дія").
Заявление подается в финансовое учреждение заявителем, прошедшим аутентификацию, квалифицированной электронной подписи или другими средствами электронной идентификации, позволяющими однозначно установить личность заявителя.
В заявлении указываются следующие данные:
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) заявителя;
дата рождения заявителя;
пол заявителя; серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и членов его семьи;
уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре заявителя и членов его семьи (при наличии);
регион, где заявитель желает получить кредит;
количество членов семьи заявителя;
сведения о семейном положении заявителя;
подтверждение факта взятия заявителя и членов его семьи на учет внутренне перемещенных лиц;
подтверждение факта наличия официальных доходов заявителя в течение шести месяцев, предшествующих дате подачи заявления;
подтверждение факта отсутствия в собственности заявителя и членов его семьи жилой недвижимости (кроме жилой недвижимости, расположенной на территориях активных боевых действий и оккупированных территориях);
отметка об отсутствии фактов получения заявителем или членами его семьи в совершеннолетнем возрасте за счет бюджетных средств государственной поддержки/денежной компенсации/кредитов на льготных условиях на строительство (приобретение) жилья
контактные данные заявителя (адрес электронной почты, номер телефона).
Напомним, по программе льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW), процентная устанавливается в размере 3% годовых.
По данным НБУ, банки Украины выдают ипотечные кредиты только по программе єОселя, от работы которой все больше зависит спрос в отдельных сегментах рынка жилья. Доля ипотеки в сделках по покупке жилья достаточно незначительна - 5,4%.