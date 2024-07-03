Переселенці зможуть подати заяву на пільговий кредит на житло через "Дію"

Фото: переселенці зможуть подати заявку через Дію на кредит (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну від 2 липня 2024 р. № 771.

Згідно з документом, заява про намір отримати кредит подається заявником в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія). Заява подається до фінансової установи заявником, який пройшов автентифікацію, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника. У заяві зазначаються такі дані: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

дата народження заявника;

стать заявника; серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та членів його сім’ї;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі заявника та членів його сім’ї (за наявності);

регіон, в якому заявник бажає отримати кредит;

кількість членів сім’ї заявника;

відомості про сімейний стан заявника;

підтвердження факту взяття заявника та членів його сім’ї на облік внутрішньо переміщених осіб;

підтвердження факту наявності офіційних доходів заявника протягом шести місяців, що передують даті подання заяви;

підтвердження факту відсутності у власності заявника та членів його сім’ї житлової нерухомості (крім житлової нерухомості, що розташована на територіях активних бойових дій та окупованих територіях);

відмітка про відсутність фактів отримання заявником або членами його сім’ї у повнолітньому віці за рахунок бюджетних коштів державної підтримки/грошової компенсації/кредитів на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла

контактні дані заявника (адреса електронної пошти, номер телефону).