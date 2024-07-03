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Переселенцы смогут подать заявку на льготный кредит на жилье через "Дію"

Украина, Среда 03 июля 2024 08:20
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Переселенцы смогут подать заявку на льготный кредит на жилье через "Дію" Фото: переселенцы смогут подать заявку через "Дію" на кредит (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 2 июля 2024 г. №771.

Согласно документу, заявление о намерении получить кредит подается заявителем в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал "Дія").

Заявление подается в финансовое учреждение заявителем, прошедшим аутентификацию, квалифицированной электронной подписи или другими средствами электронной идентификации, позволяющими однозначно установить личность заявителя.

В заявлении указываются следующие данные:

  • фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) заявителя;
  • дата рождения заявителя;
  • пол заявителя; серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и членов его семьи;
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре заявителя и членов его семьи (при наличии);
  • регион, где заявитель желает получить кредит;
  • количество членов семьи заявителя;
  • сведения о семейном положении заявителя;
  • подтверждение факта взятия заявителя и членов его семьи на учет внутренне перемещенных лиц;
  • подтверждение факта наличия официальных доходов заявителя в течение шести месяцев, предшествующих дате подачи заявления;
  • подтверждение факта отсутствия в собственности заявителя и членов его семьи жилой недвижимости (кроме жилой недвижимости, расположенной на территориях активных боевых действий и оккупированных территориях);
  • отметка об отсутствии фактов получения заявителем или членами его семьи в совершеннолетнем возрасте за счет бюджетных средств государственной поддержки/денежной компенсации/кредитов на льготных условиях на строительство (приобретение) жилья
  • контактные данные заявителя (адрес электронной почты, номер телефона).

Напомним, по программе льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW), процентная устанавливается в размере 3% годовых.

По данным НБУ, банки Украины выдают ипотечные кредиты только по программе єОселя, от работы которой все больше зависит спрос в отдельных сегментах рынка жилья. Доля ипотеки в сделках по покупке жилья достаточно незначительна - 5,4%.

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