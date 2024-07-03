Переселенцы смогут подать заявку на льготный кредит на жилье через "Дію"

Кабинет министров внес изменения в порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 2 июля 2024 г. №771 .

Напомним, по программе льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW), процентная устанавливается в размере 3% годовых.

По данным НБУ, банки Украины выдают ипотечные кредиты только по программе єОселя, от работы которой все больше зависит спрос в отдельных сегментах рынка жилья. Доля ипотеки в сделках по покупке жилья достаточно незначительна - 5,4%.