Переселенцы смогут подать заявку на льготный кредит на жилье через "Дію"
Кабинет министров внес изменения в порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 2 июля 2024 г. №771.
Согласно документу, заявление о намерении получить кредит подается заявителем в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал "Дія").
Заявление подается в финансовое учреждение заявителем, прошедшим аутентификацию, квалифицированной электронной подписи или другими средствами электронной идентификации, позволяющими однозначно установить личность заявителя.
В заявлении указываются следующие данные:
- фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) заявителя;
- дата рождения заявителя;
- пол заявителя; серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и членов его семьи;
- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре заявителя и членов его семьи (при наличии);
- регион, где заявитель желает получить кредит;
- количество членов семьи заявителя;
- сведения о семейном положении заявителя;
- подтверждение факта взятия заявителя и членов его семьи на учет внутренне перемещенных лиц;
- подтверждение факта наличия официальных доходов заявителя в течение шести месяцев, предшествующих дате подачи заявления;
- подтверждение факта отсутствия в собственности заявителя и членов его семьи жилой недвижимости (кроме жилой недвижимости, расположенной на территориях активных боевых действий и оккупированных территориях);
- отметка об отсутствии фактов получения заявителем или членами его семьи в совершеннолетнем возрасте за счет бюджетных средств государственной поддержки/денежной компенсации/кредитов на льготных условиях на строительство (приобретение) жилья
- контактные данные заявителя (адрес электронной почты, номер телефона).
Напомним, по программе льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW), процентная устанавливается в размере 3% годовых.
По данным НБУ, банки Украины выдают ипотечные кредиты только по программе єОселя, от работы которой все больше зависит спрос в отдельных сегментах рынка жилья. Доля ипотеки в сделках по покупке жилья достаточно незначительна - 5,4%.