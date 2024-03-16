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Переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла, - Мінсоцполітики

Україна, Субота 16 березня 2024 22:48
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Переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла, - Мінсоцполітики Фото: ВПО отримуватимуть субсидію на оренду житла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Мінсоцполітики розробили новий інструмент підтримки внутрішньо переселених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

У Мінсоцполітики вирішили надавати переселенцям субсидію на оренду житла. Проект планується реалізувати упродовж двох років.

Розмір субсидії враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни. Адже, за даними міністерства, ціна на оренду у Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється.

Крім того, розмір субсидії залежатиме від:

  • кількості осіб у родині, яка орендує житло;
  • доходів домогосподарства;
  • спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.

"Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія. Зараз проєкт рішення про таку допомогу погоджується в середині Уряду. Очікуємо, що після затвердження рішення Уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки", - додали в міністерстві.

Виплати для ВПО

Від 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти продовжать отримувати виплати без заяв.

Після подання нової заяви виплати зможуть і далі отримувати ті родини, які або проживають в зоні бойових дій і у них є діти, або проживають на умовно безпечній території (наприклад, в Івано-Франківській області) і їхні діти через певні причини не можуть навчатися в форматі офлайн, тобто батьки мають за ними наглядати та не можуть працевлаштуватися.

Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

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