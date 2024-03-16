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Переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья, - Минсоцполитики

Украина, Суббота 16 марта 2024 22:48
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Переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья, - Минсоцполитики Фото: ВПЛ будут получать субсидию на аренду жилья (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Минсоцполитики разработали новый инструмент поддержки внутренне переселенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

В Минсоцполитики решили предоставлять переселенцам субсидию на аренду жилья. Проект планируется реализовать в течение двух лет.

Размер субсидии учитывает стоимость аренды в определенном регионе или населенном пункте страны. Ведь, по данным министерства, цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается.

Кроме того, размер субсидии будет зависеть от:

  • количества лиц в семье, арендующей жилье;
  • доходов домохозяйства;
  • способности оплачивать счета за аренду без помощи других.

"Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия. Сейчас проект решения о такой помощи соглашается в середине Правительства. Ожидаем, что после утверждения решения Правительства уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", - добавили в министерстве.

Выплаты для ВПЛ

С 1 марта 2024 помощь переселенцам в Украине назначают по новым правилам. Выплаты могут быть продолжены после подачи заявления и при определенных условиях. Однако пенсионеры, лица с инвалидностью, дети-сироты продолжат получать выплаты без заявлений.

После подачи нового заявления выплаты смогут и дальше получать те семьи, которые либо проживают в зоне боевых действий и у них есть дети, либо проживают на условно безопасной территории (например, в Ивано-Франковской области) и их дети по определенным причинам не могут учиться в формате офлайн, то есть родители должны за ними присматривать и не могут трудоустроиться.

Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

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