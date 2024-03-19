Переселенці зможуть отримати до 18 тисяч гривень субсидії на оренду житла

Міністерство соціальної політики України пропонує експериментальний проект щодо надання субсидії на оплату оренди житлового приміщення. Субсидії надаватимуться внутрішньо переміщеним особам або особам, у яких житлове приміщення знищене або пошкоджене (до ступеня непридатного для проживання).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Розмір субсидії буде залежати від вартості оренди житла в регіонах, куди перемістилися люди. У Закарпатській області це може бути до 18,3 тисяч гривень.

Для розрахунку планується встановити соціальний норматив площі орендованого житлового приміщення на кожну особу 13,65 кв. м, але не менше як 35,22 кв. м на сім’ю, середній показник вартості оплати 1 кв. м оренди житлового приміщення в розмірі 193,6 грн, який розраховано як частка середнього розміру вартості оренди однокімнатної квартири (за даними Держстату за січень 2024 року - 6 817,78 грн) до середньої площі однокімнатної квартири (із урахуванням норм Житлового кодексу України - 35,22 кв. м).

Проектом акта передбачається, що субсидія на оренду житлового приміщення призначатиметься, якщо видатки родини перевищуватимуть обов’язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30% її сукупних доходів.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, базова відсоткова ставка плати за найм житла (обовʼязковий платіж, який самостійно здійснює за оренду родина) на рівні 30% доходів родин є міжнародною практикою подібних програм соціального захисту населення. Водночас, цей показник може зменшуватись, залежно від фактичного рівня доходів, що передбачено формулою розрахунку субсидії на оренду.

До розрахованого показника соціальної вартості оплати одного місяця оренди житла застосовуватимуться коригуючі регіональні коефіцієнти (в залежності від того, чи житлове приміщення знаходиться в обласному центрі або місті / в містах, селах області (крім обласного центру та міст), які зазначаються у додатку до проекта акта. Коригуючі коефіцієнти застосовуються через різницю вартості оренди житлового приміщення на однакові об’єкти нерухомості в різних територіальних громадах.

Коригуючі коефіцієнти були розраховані за підтримки проекту Ради Європи аналітичним центром CEDOS, виходячи із даних Держстату та з урахуванням фактичної пропозиції оренди житла на сайтах.

Приклад 1:

Родина, яка складається із двох дорослих осіб (з доходом у вигляді мінімальної заробітної плати (8 000,0 грн), і однієї неповнолітньої дитини, має сукупний місячний дохід: 16 000 грн (8 000 грн х 2), на одну особу - 5 333,3 грн (16 000 грн / 3).

Розмір обов’язкового відсотку платежу, який родина з таким складом і таким доходом, може здійснювати самостійно, буде становити 27,4 % її доходів, або 4 384,0 грн (5 333,3 / (2 х 2 920 грн) х 30), де:

30 - базова норма плати за оренду житлового приміщення; 2×2 920 грн - базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії - два розміри загального показника прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць; розмір обов’язкового платежу - 4 384,0 грн (16 000 грн х 27,4 %).

Гранична (максимальна) вартість субсидії на оренду на один місяць для сім’ї із трьох осіб становитиме:

в м. Києві: 193,6 грн х 40,95 кв. (13,65 кв. м х 3 особи) х 1,22 = 9 672,1 гривень; в місті районного підпорядкування в Київській області: 193,6 грн х 40,95 кв. м (13,65 кв. м х 3 особи) х 0,79 = 6 263,1 гривень.

Таким чином, з урахуванням доходів цієї родини, розмір державної підтримки у вигляді субсидії на оренду житлового приміщення для родини, яка орендує житло в м. Києві, становитиме 5 288,1 грн (9 672,1 грн - 4 384,0 грн), а для родини, яка орендує житло в місті районного підпорядкування Київської області - 1 879,1 грн (6 263,1 грн - 4 384,0 грн). Тобто ці кошти орендарі отримають у готівковій формі (на свій банківський рахунок) для оплати частини оренди квартири.

Приклад 3:

родина, яка щойно перемістилася з тимчасово окупованої території, не працевлаштована і немає доходів, матиме право на отримання субсидії на оренду житла (за умови, що працездатні особи із складу домогосподарства, які не зайняті доглядом за дітьми чи особами з інвалідністю, сприяють своєму працевлаштуванню або перебувають на обліку в Державній службі зайнятості).

До середньомісячного сукупного доходу такої родини буде враховуватися розмір призначеної допомоги по безробіттю за повний місяць, що передує місяцю звернення за призначенням субсидії на оренду, та фактичний дохід особи, яка доглядає за дитиною.

Так, родина, яка складається із двох працездатних осіб (із доходом у розмірі максимальної (7 100,0 грн) допомоги по безробіттю та фактичного доходу у нульовому розмірі) та неповнолітньої дитини, орендуючи житлове приміщення у місті обласного підпорядкування Закарпатської області, з огляду на те, що в зазначеному регіоні середня вартість оренди житла понад як вдвічі перевищує встановлений розмір середньої вартості оренди житла по країні, отримає субсидію на оренду житлового приміщення в розмірі 18 341,0 грн (вартість соціальної оренди житла - 19 027,0 грн, обов’язковий відсоток платежу - 12,2 % або 866,2 грн).

Оренда житла

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 гривень. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%).

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2% до 12 731 гривні.