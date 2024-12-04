Переселенці отримали пріоритет у користуванні програмою "єВідновлення": яким категоріям ВПО доступна

За її словами, 4 грудня парламент підтримав у цілому законопроєкт №11028, який передбачає пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою "єВідновлення" для певних категорій ВПО.

Законопроєкт передбачає, що пріоритетне право на компенсації матимуть такі категорії ВПО як:

Особи, які досягли пенсійного віку;

Особи, які мають на утриманні дитину віком до 6 років;

Особи, які мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;

Особи, які мають на утриманні дитину з інвалідністю;

Особи, які виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;

ВПО, які є особами з інвалідністю III групи.

"Це важливий крок до забезпечення соціальної справедливості для наших громадян, які були змушені покинути свої домівки. Нагадаю, що в нас понад 4 млн внутрішніх переселенців, з яких 26% потребують соціального захисту", - підкреслила парламентарка.

Вона також наголосила, що наступним законопроєтком, який слід ухвалити для вирішення житлового питання ВПО має стати №11281, який передбачає інвентаризацію нерухомості всіх форм власності для розміщення ВПО. За підсумками такої інвентаризації у вигляді інтерактивної карти створять інформаційну базу об’єктів нерухомого майна, придатних для проживання.

Серед іншого, це дасть можливість комунікувати з міжнародними гуманітарними і благодійними організаціями щодо запуску пільгової оренди для ВПО.

"Крім цього, він дасть можливість надавати в оренду ВПО майно освітніх закладів, яке не використовується за призначенням рік поспіль", - зазначила Шуляк.

Наостанок нардепка додала, що житловим сертифікатом на придбання нового житла за програмою "єВідновлення" скористалася вже тисяча сімей, загальна сума компенсації перевищила 2 млрд грн.

"Чверть українців, які отримали житлові сертифікати "єВідновлення", вже використали їх на придбання нової домівки. Станом на сьогодні вже 1000 українських родин придбали нове житло за кошти програми компенсацій за знищене житло, і за останній місяць кількість угод купівлі-продажу житла в обмін на житловий сертифікат "єВідновлення" зросла вдвічі", - резюмувала Шуляк.