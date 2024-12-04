Переселенцы получили приоритет в пользовании программой "єВідновлення": каким категориям ВПЛ доступна

По ее словам, 4 декабря парламент поддержал в целом законопроект №11028, предусматривающий приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества по программе "єВідновлення" для определенных категорий ВПЛ.

Законопроект предусматривает, что приоритетное право на компенсации будут иметь такие категории ВПЛ как:

Лица, достигшие пенсионного возраста;

Лица, имеющие на иждивении ребенка в возрасте до 6 лет;

Лица, имеющие на иждивении двух несовершеннолетних детей;

Лица, имеющие на иждивении ребенка с инвалидностью;

Лица, воспитывающие без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет;

ВПЛ, которые являются лицами с инвалидностью III группы.

"Это важный шаг к обеспечению социальной справедливости для наших граждан, вынужденных покинуть свои дома. Напомню, что у нас более 4 млн внутренних переселенцев, из которых 26% нуждаются в социальной защите", - подчеркнула парламентария.

Она также подчеркнула, что следующим законопроектом, который следует принять для решения жилищного вопроса ВПЛ должен стать №11281, предусматривающий инвентаризацию недвижимости всех форм собственности для размещения ВПЛ. На основе такой инвентаризации в виде интерактивной карты создадут информационную базу объектов недвижимого имущества, пригодных для проживания.

Это позволит коммуникировать с международными гуманитарными и благотворительными организациями по запуску льготной аренды для ВПЛ.

"Кроме этого, он позволит предоставлять в аренду ВПЛ имущество образовательных учреждений, которое не используется по назначению год подряд", - отметила Шуляк.

Напоследок нардеп добавила, что жилищным сертификатом на приобретение нового жилья по программе "єВідновлення" воспользовалась уже тысяча семей, общая сумма компенсации превысила 2 млрд грн.

"Четверть украинцев, получивших жилищные сертификаты "єВідновлення", уже использовали их на приобретение нового дома. По состоянию на сегодняшний день уже 1000 украинских семей приобрели новое жилье за средства программы компенсаций за уничтоженное жилье, и за последний месяц количество сделок купли-продажи жилья в обмен на жилищный сертификат "єВідновлення" выросло вдвое", - резюмировала Шуляк.