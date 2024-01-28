Переселенці можуть отримати виплати від ООН. У Мінреітеграції розповіли деталі

Переселенці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 гривень на члена сім'ї. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення.
Подати заявку на грошову допомогу можуть сім'ї, які:
Дізнатися подробиці та поставити запитання ви можете на гарячій лінії УВКБ ООН за номером: 0 800 307 711 (з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00). Або звернутися з листом на електронну пошту: unhcrukraine@donbassos.org.
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