Переселенцы могут получить выплаты от ООН. В Минреитеграции рассказали детали

Переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Получить помощь могут люди, которые не получали ее ранее от международных организаций, имеют доход меньше 5400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто относится к уязвимым категориям населения.
Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:
Узнать подробности и задать вопросы вы можете на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом на электронную почту: unhcrukraine@donbassos.org.
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