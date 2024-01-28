Переселенцы могут получить выплаты от ООН. В Минреитеграции рассказали детали

Получить помощь могут люди, которые не получали ее ранее от международных организаций, имеют доход меньше 5400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто относится к уязвимым категориям населения.

Кто может претендовать на помощь

Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:

имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

возглавляют один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.

Какие документы нужно иметь

Документ, удостоверяющий личность;

Налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);

Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.п.);

Свидетельство о рождении детей (при наличии);

Номер банковской карты для выплаты пособия;

Личный телефонный номер.

Узнать подробности и задать вопросы вы можете на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом на электронную почту: unhcrukraine@donbassos.org.

Важная информация для переселенцев

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