Переселенці зможуть отримати додаткові виплати: що відомо

Деякі родини внутрішньо переміщених осіб в Україні можуть отримати фінансову підтримку від благодійної організації BHA&Save the children.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції України.

З більш детальною інформацією про виплати можна ознайомитися в інфографіці.

Прийом заявок здійснюється через гарячу лінію або в особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook .

Мова йде про осіб, які перемістилися протягом останнього місяця до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей.

Нагадаємо, що в Україні оновили перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.

В Україні почалися перевірки внутрішньо переміщених осіб, за результатами яких людей можуть позбавляти виплат.

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