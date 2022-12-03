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Переселенцы смогут получить дополнительные выплаты: что известно

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Украина, Суббота 03 декабря 2022 18:56
Переселенцы смогут получить дополнительные выплаты: что известно Фото: Переселенцы могут получить дополнительные финансовые выплаты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Некоторые семьи внутри перемещенных лиц в Украине могут получить финансовую поддержку от благотворительной организации BHA&Save the children.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции Украины.

Речь идет о лицах, переместившихся в течение последнего месяца в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую, Черновицкую области.

Прием заявок осуществляется через горячую линию или в личные сообщения на официальной странице Facebook .

Переселенцы смогут получить дополнительные выплаты: что известно

С более подробной информацией о выплатах можно ознакомиться в инфографике.

Напомним, что в Украине обновили перечень территориальных общин, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). Внутренние переселенцы этих общин имеют право на выплаты 2000-3000 гривен.

В Украине начались проверки внутренне перемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат.

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