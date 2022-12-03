Переселенцы смогут получить дополнительные выплаты: что известно

Некоторые семьи внутри перемещенных лиц в Украине могут получить финансовую поддержку от благотворительной организации BHA&Save the children.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции Украины.

С более подробной информацией о выплатах можно ознакомиться в инфографике.

Прием заявок осуществляется через горячую линию или в личные сообщения на официальной странице Facebook .

Речь идет о лицах, переместившихся в течение последнего месяца в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую, Черновицкую области.

Напомним, что в Украине обновили перечень территориальных общин, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). Внутренние переселенцы этих общин имеют право на выплаты 2000-3000 гривен.

В Украине начались проверки внутренне перемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.