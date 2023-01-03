Переселенці можуть оформити субсидію за місцем проживання: які документи потрібні

Житлова субсидія в Україні надається за місцем фактичного проживання. При цьому укладання договору наймання (оренди) житла не вимагається, а склад домогосподарства зазначається заявником у декларації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися особисто до одного із зазначених органів:
Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів:
Як зазначили в Мінреінтеграції, розмір допомоги залежить від вартості житлово-комунальних послуг, якими користується родина, і від рівня її доходів. При цьому допомога на проживання, що надається ВПО, не враховується до сукупного доходу при призначенні житлової субсидії.
Дізнатися, чи призначили субсидію та її розмір, можна онлайн, скориставшись порталом про субсидії. Пошук інформації у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства.
Нагадаємо, в Україні наприкінці 2022 року змінилася система призначення житлових субсидій. Повноваження приймати заяви та виплачувати гроші отримав Пенсійний фонд.