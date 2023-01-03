Переселенці можуть оформити субсидію за місцем проживання: які документи потрібні

Куди звертатися

Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися особисто до одного із зазначених органів:

- уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

- центр надання адміністративних послуг;

- сервісний центр Пенсійного фонду України.

Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів:

портал "Дія",

веб-портал електронних послуг ПФУ,

мобільний додаток Пенсійного фонду України. Завантажити його можна для Android та для IOS.

Які документи потрібні для отримання субсидії

1. Заява про призначення субсидії (за встановленою формою).

2. Декларація про доходи та витрати (за встановленою формою).

3. Дані про мешканців домогосподарства.

4. Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

5. Довідка про статус ВПО.

Як зазначили в Мінреінтеграції, розмір допомоги залежить від вартості житлово-комунальних послуг, якими користується родина, і від рівня її доходів. При цьому допомога на проживання, що надається ВПО, не враховується до сукупного доходу при призначенні житлової субсидії.

Дізнатися, чи призначили субсидію та її розмір, можна онлайн, скориставшись порталом про субсидії. Пошук інформації у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства.