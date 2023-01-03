Переселенцы могут оформить субсидию по месту жительства: какие нужны документы

Жилищная субсидия в Украине предоставляется по месту фактического проживания. При этом заключение договора найма (аренды) жилья не требуется, а состав домохозяйства указывается заявителем в декларации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .
Для получения субсидии ВПЛ могут обратиться лично в один из указанных органов:
Жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:
Как отметили в Минреинтеграции, размер субсидии зависит от стоимости жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется семья, и уровня ее доходов. При этом помощь на проживание, предоставляемая ВПЛ, не учитывается в совокупный доход при назначении жилищной субсидии.
Узнать, назначили ли субсидию и ее размер, можно онлайн, воспользовавшись порталом о субсидиях. Поиск информации в реестре осуществляется по адресу домохозяйства.
Напомним, в Украине в конце 2022 года изменилась система назначения жилищных субсидий. Полномочия принимать заявления и выплачивать деньги получил Пенсионный фонд.