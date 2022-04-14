Переселенцам уже выплатили почти 580 млн гривен помощи на проживание

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Как отметили в пресс-службе, за счет этих средств помощь получат около 155 тысяч внутренне перемещенных лиц. Ощадбанк перечислит средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях на выплаты.

До конца апреля предусмотрено перечисление еще двух траншей средств на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам с учетом того, что процесс регистрации продолжается, а также того, что правительство продлило до конца апреля срок подачи заявлений на получение пособия, в соответствии с которыми пособие будет выплачиваться с марта.

Согласно решению правительства, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены в следующих размерах: